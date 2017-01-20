Держкомтелерадіо підготував проект використання коштів на "Євробачення"

Проект постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" опубліковано на сайті Держкомтелерадіо.

Документом передбачається, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо.

Одержувачем бюджетних коштів, передбачених на підготовку та проведення «Євробачення – 2017», є публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» як мовник – організатор.

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Зазначається, що бюджетні кошти спрямовуються ПАТ «НСТУ» на створення та обслуговування інфраструктури місця для проведення конкурсу, здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення трансляції та проведення конкурсу, оренду та забезпечення функціонування арени для проведення фінальної частини конкурсу, організаційно-технічне забезпечення шоу-програми конкурсу, придбання обладнання, організаційно-супровідні та інші заходи, пов’язані із забезпеченням проведення та обслуговування конкурсу, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників Національної телекомпанії та ПАТ «НСТУ», які залучені до підготовки та проведення конкурсу.

«Не допускається спрямування бюджетних коштів на: придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних із підготовкою та проведенням пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»; здійснення видатків, передбачених іншими бюджетними програмами (крім оплати праці з нарахуваннями працівників Національної телекомпанії та ПАТ «НСТУ», які залучені до підготовки та проведення конкурсу з урахуванням періоду з 1 січня 2017 року до дати державної реєстрації утворення ПАТ «НСТУ»)», - йдеться у проекті.

Крім того, наголошується, що одержувач бюджетних коштів повинен подавати щоквартально до 20 числа наступного місяця до Держкомтелерадіо інформацію про їх використання для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

Як повідомляв УНІАН, раніше став відомий порядок виступу артистів, які пройшли в півфінал національного відбору на Євробачення-2017.