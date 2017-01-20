Український відбір на Євробачення-2017: визначено порядок виступів півфіналістів

Учасники представлять свої пісні у трьох півфіналах (4, 11 і 18 лютого) по 8 виконавців у кожному, йдеться на сайті eurovision.stb.ua.

4-го лютого:

1. СКАЙ

2. Рома Веремейчик і група LUMIERE

3. Monochromea

4. Laliko

5. Сальто Назад

6. MamaRika

7. TAYANNA

8. Арсен Мірзоян

11-го лютого:

1. LETAY

2. Міла Нітіч

3. KUZNETSOV

4. AGHIAZMA

5. DETACH

6. ROZHDEN

7. Panivalkova

8. ILLARIA

Читайте такожЄвробачення-2017: київську сцену проектуватиме той самий дизайнер, що у Дюссельдорфі та Відні

18-го лютого:

1. Група Кузьми Скрябіна Singing pants

2. O. Torvald

3. Анастасія Прудіус

4. Віталій Козловський

5. KADNAY

6. MELOVIN

7. Green Grey

8. Vivienne Mort

Ім'я артиста, який навесні представить Україну на Євробаченні, визначиться у фіналі нацвідбору 25 лютого.

Система голосування така: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.

Раніше організаторі національного відбора на Євробачення визначили імена виконавців і музичних груп, які проходят до півфіналу.