Протестувальники блокують в'їзди до Києва, Житомирська траса оповита димом від шин (фото, відео)

Акція була анонсована ще за декілька днів, йдеться у сюжеті ТСН.

Протестувальники вже почали заважати руху автомобілів чорним димом від шин на Житомирській трасі. Також частково заблоковано рух з боку Борисполя.

Вони вимагають ухвалити закони про зміни до Митного кодексу без зволікань. Нова редакція передбачає пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією: якщо раніше, аби завести до України вживане європейське авто, потрібно було або кожні 5 днів перетинати кордон або робити це через іноземну фірму, то зараз українці мали б змогу сплативши на митниці річний платіж легально пересуватись, не розмитнюючи транспортний засіб.

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Річний платіж порівняно невеликий: близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля. Утім з кожним роком він буде збільшуватись. Під дію цього закону потрапляють лише автомобілі, причіпи та мотоцикли, що старші 7 років.

Люди кажуть, що сьогоднішня акція протесту - це лише попередження, щоб не затягувалося прийняття змін до кодексу.

Раніше у Національній поліції попередили про можливе часткове зайняття проїжджої частини на в’їздах до Києва учасниками заходів на підтримку врегулювання транзиту й тимчасового ввезення особистого транспорту.