Сьогодні зранку можливе перекриття в’їздів до Києва – поліція

У Національній поліції попереджають про можливе часткове зайняття проїжджої частини на в’їздах до Києва учасниками заходів на підтримку врегулювання транзиту й тимчасового ввезення особистого транспорту.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України. Читайте такожНа Одещині утворився 20-кілометровий затор через зіткнення 10 автомобілів «У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту й тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, із 7.00 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїжджої частини на в’їздах до Києва», – йдеться в повідомленні. Національна поліція просить громадян неухильно дотримуватися законодавства України, а водіїв – ураховувати дану інформацію під час планування маршрутів руху.

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