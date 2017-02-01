Українці найбільше довіряють церкві та волонтерам, найменше Раді і росЗМІ – опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, як свідчать дані опитування, церкві довіряють 56,7% респондентів і не довіряють 17%; волонтерам – відповідно 53,5% і 19,6%, ЗСУ – 53,1% і 23,5%.

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При цьому в КМІС зазначають, що порівняно з 2015 роком, рівень довіри до церкви майже не змінився. Але значно зросла довіра до Збройних сил України – вони не лише зберегли позитивний баланс довіри, а навіть більш ніж подвоїли його. Найбільше їм довіряюсь у західному регіоні, найменше – у східному.

Довіра українців до інших органів безпеки та правопорядку значно нижча. Так, Патрульній поліції довіряють 25,6% респондентів (але недовіру висловили 41,7%), Нацполіції – 22,9% (44% не довіряють), СБУ – 11,9% (47,1% не довіряють).

Згідно з даними опитування, громадським організаціям довіряють 37% опитаних, не довіряють – 24,5%.

Про довіру українським ЗМІ сказали 26,1%, про недовіру – 43,3% опитаних.

Крім того, опитування показало, що такі інститути влади, як уряд і Верховна Рада, викликають найменше довіри у населення – 9,5% та 5,3% , і недовіру їм висловлюють 72,8% та 82,1% опитаних. Опозиції довіряють майже як президенту України – відповідні показники довіри 13% та 13,7%, а недовіри – 59,1% та 69%.

Російські ЗМІ займають позицію аутсайдера у рейтингу - про довіру до них сказали лише 2,4%, а недовіру висловили – 76,3%.

Опитування громадської думки «Омнібус» проводилося з 2 грудня по 12 грудня 2016 року у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, крім Автономної Республіки Крим (у Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою). Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.