За добу в Україні сталося 54 ДТП
11:28, 04 січня 2009Суспільство
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Загинули 10 людей
У суботу о 4.00 біля села Чуків Немирівського району Вінницької області автомобіль «ВМW-525» з’їхав у кювет і врізався у дерево, після чого зайнявся.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинули 4 особи.
Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровано 54 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 10 і травмовані 65 осіб.
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