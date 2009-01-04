За добу в Україні сталося 54 ДТП

У суботу о 4.00 біля села Чуків Немирівського району Вінницької області автомобіль «ВМW-525» з’їхав у кювет і врізався у дерево, після чого зайнявся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинули 4 особи.

Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території України зареєстровано 54 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 10 і травмовані 65 осіб.