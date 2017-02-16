На Харківщині проводитимуть екскурсії для школярів

Про це повідомила начальник відділу Департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська, повідомляє прес-служба міськради Харкова.

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За словами Згурської, серед масштабних проектів у туристичній сфері, планованих цього року, - проведення екскурсійних ознайомлювальних турів для харківських школярів.

«Ми плануємо проводити дві-три екскурсії на місяць. Це будуть суміщені лекційні та екскурсійні заняття. Зараз ми відпрацьовуємо їх теми. Екскурсії ми плануємо проводити і в Харкові, і на території Харківської області», - зазначила начальник відділу Департаменту міжнародного співробітництва.

Також 20-21 квітня Харків прийматиме гостей щорічного традиційного туристичного форуму. Крім того, місто розширить географію відвідування туристичних виставок. Наприклад, завтра Харків буде презентовано на виставці в польському місті Познань, також плануються поїздки на туристичні виставки до Києва і Берліна.

Також 2017 року триватиме робота з установки QR-кодів на «семи чудесах Харкова». Торік їх встановили на Дзеркальному струмені, Успенському, Благовіщенському і Покровському соборах. Цього року планується встановити QR-коди на будинку зі шпилем, пам'ятникові Т. Г. Шевченку та Держпромі.