Харків’яни розповіли, чию діяльність вважають найкориснішою для міста

Про це свідчать результати опитування «Міський омнібус», проведеного Центром досліджень та комунікації ActiveGroup в п’ятьох містах України – Харкові, Києві, Львові, Дніпрі та Одесі та презентованого в Києві.

Серед тих респондентів, хто має намір взяти участь у голосуванні і визначився з вибором, Опозиційний блок підтримують 18,2%, партію «Батьківщина» - 15,7%, «Відродження» - 12,6% та «Наш край» - 9,1%.

За даними опитування, 4% готові голосувати за партію "Свобода", 3,8% – за "Самопоміч", 3,4% – за партію Саакашвілі, 3,1% – за БПП-Солідарність, 3,0% – за партію «5.10». Ще 1,5% – підтримують Радикальну партію Ляшка, 1,4% виборців підтримали б "Правий сектор" і 1,3% - партію «За життя».

60,7% харків’ян вважає, що найбільш корисною для міста є діяльність діючого міського голови Геннадія Кернеса. 43,9% жителів міста вважають такою діяльність народного депутата України Олександра Фельдмана. Далі у рейтингу: Михайло Добкін – 27,5%, Олександр Ярославський – 18,5%, Олександр Кірш – 5,6%, Юлія Світлична – 4,9%, Віталій Хомутинник – 3,1%, Юрій Сапронов – 2,3%, Дмитро Святаш – 2,3%, Сергій Кацуба – 2,0%, Валерій Писаренко – 1,9%, Арсен Аваков – 1,3%.

Опитування проводилося 10-11 грудня 2016 року серед 1722 респондентів. Помилка репрезентативності: не більше 2,2%.