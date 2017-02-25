Савченко опублікувала список полонених, яких відвідала на окупованому Донбасі

Відповідний список Савченко розмістила на Facebook.

"Вдалось побачити наших полонених . Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставленная до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка година на добу, телевізор дивитись виводять, канали переважно російські", - написала Савченко.

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Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну «ДНР», щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить дати пояснення з приводу поїздки Савченко в Донецьк. Також 24 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».