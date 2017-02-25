Савченко опублікувала список полонених, яких відвідала на окупованому Донбасі

15:37, 25 лютого 2017
Суспільство
1249 0

Народний депутат Надія Савченко опублікувала список українських полонених, яких вона відвідала на окупованій території Донецької області.

Савченко раніше заявила, що хотіла підтримати полонених / УНІАН

Відповідний список Савченко розмістила на Facebook.

"Вдалось побачити наших полонених . Хлопці почуваються добре. Умови звичайні, тюремні. Ставленная до них, кажуть, нормальне. В камері по троє, прогулянка година на добу, телевізор дивитись виводять, канали переважно російські", - написала Савченко.

Читайте такожЖебрівський: Поїздка Савченко до бойовиків на Донбасі - робота на шкоду Україні

Список полонених / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну «ДНР», щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить дати пояснення з приводу поїздки Савченко в Донецьк. Також 24 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Скандальна поїздка Савченко на фронт
Теги: #Донбас#Савченко#полонені