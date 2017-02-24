СБУ перевірить, чи підбурювала Савченко військових "скидати злочинну владу"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"СБУ перевірить інформацію про підбурювання Савченко військових до перевороту", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції у зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».

Також вона закликала Генпрокуратуру та СБУ відкрити кримінальне провадження проти Савченко.

Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк підтвердив цю інформацію.

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"Як з'ясувалося, вона їхала туди з відверто провокаційною метою й закликами "кидати зброю, йти з передової на Київ, щоб знести "злочинну владу", - йдеться у його повідомленні.

Також Шкіряк наголосив, що це прямий заклик до повалення конституційного ладу.