СБУ перевірить, чи підбурювала Савченко військових "скидати злочинну владу"
Служба безпеки України перевірить інформацію про підбурювання позафракційним народним депутатом Надією Савченко українських військових залишити оборонні позиції на Донбасі та здійснити державний переворот.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
"СБУ перевірить інформацію про підбурювання Савченко військових до перевороту", - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції у зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».
Також вона закликала Генпрокуратуру та СБУ відкрити кримінальне провадження проти Савченко.
Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк підтвердив цю інформацію.
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"Як з'ясувалося, вона їхала туди з відверто провокаційною метою й закликами "кидати зброю, йти з передової на Київ, щоб знести "злочинну владу", - йдеться у його повідомленні.
Також Шкіряк наголосив, що це прямий заклик до повалення конституційного ладу.