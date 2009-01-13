Нафтогаз пред'явив вимогу Газпрому

НАК «Нафтогаз України» вимагає негайного відновлення рівномірного постачання газу на всіх транзитних напрямках. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу України».

Компанія зазначає, що 12 січня 2009 року ВАТ «Газпром» зробив заяву, що готовий провести експеримент з відновлення подачі газу в ГТС України з метою відновлення його транзиту до країн Європи.

13 січня 2009 року в 00 годин 58 хвилин в ДК «Укртрансгаз» надійшла факсограма від ВАТ «Газпром», в якій повідомлялося про відновлення постачання газу з 9.00 13.01.2009 р. через ГВС «Суджа» (діаметр 1400) в обсязі 76,6 млн. кубометрів за добу. Передачу газу пропонувалося здійснювати для споживачів Балканського регіону і Молдови через ГВС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз України» заявляє, що ці обсяги і напрямки не були своєчасно узгоджені між двома операторами суміжних газотранспортних систем. Це грубо суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів», – йдеться в повідомленні.

Компанія вважає, що з метою стабільного забезпечення транзиту газу ГТС України сторонам необхідно відновити і оформити документи, які чітко регламентують технічну і технологічну взаємодію роботи суміжних газотранспортних систем і узгоджену роботу диспетчерських підрозділів сторін. Це дасть змогу здійснювати прийом газу на російсько-українському кордоні, його надійне транспортування і гарантовану передачу європейським споживачам.

Як повідомляв УНІАН, постачання газу Росією було припинене 7 січня 2009 р. о 07.44 за київським часом. Рішення про відновлення постачання газу було прийняте остаточно 12 січня після того, як Росія, Україна і ЄС погодили умови розміщення місій спостерігачів на газовимірювальних станціях в Росії, Україні і Європі. 13 січня «Газпром» відновив прокачування газу через газовимірювальну станцію «Суджа».