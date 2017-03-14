Євробачення-2017: організатори конкурсу пояснили свою позицію щодо участі представниці РФ

Окрім загальних питань проведення, як от довжина червоної доріжки на церемонії відкриття, або ж оголошення зірок, котрі відкриють конкурс, на заході підняли питання учасниці від Росії, передає ТСН.

Відомо, що країну представить дівчина з інвалідністю – Юлія Самойлова. Проблемним питанням, через яке СБУ перевірить можливість в'їзду артистки на територію України, стали її виступи в Криму. При цьому сама виконавиця жодних проблем не бачить та наголошує, що на поїздку до Києва налаштована позитивно.

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Журналіст "Радіо Свобода" Ольга Ремовська повідомила, що В'ячеслав Кириленко та супервайзер "Євробачення" Йон Ола Санд висловилися стосовно співачки з Росії. Так, у своєму блозі вона написала цитати організаторів конкурсу.

"З боку Європейської мовної спілки претензій до російської делегації немає, справа за рішенням української влади", - передає слова Йона Ола Санда журналістка.

Йон Ола Санд про Росію на #євробачення2017: зі сторони Європ.мовної спілки претензій до рос.делегації немає, справа за рішенням укр влпди — Olena Removska (@o_removska) March 14, 2017

При цьому Кириленко на брифінгу наголосив, що це питання "потребує додаткового вивчення, чим українські служби зараз і займаються".

Кириленко про Росію на #Євробачення2017 : ситуація з Самойловою потребує додаткового вивчення, чим укр служби зараз і займаються — Olena Removska (@o_removska) March 14, 2017

За словами віце-премєр-міністра України рішення стосовно Юлії Самойлової буде прийняте на основі закону та "у дусі Євробачення".

Кириленко про рішення по Самойловій: рішення укр влади буде в дусі #євробачення і згідно з законодавством — Olena Removska (@o_removska) March 14, 2017

Організатори музичної першості повідомили, що на церемонії її відкриття 7 травня буде простелена червона доріжка довжиною у 265 метрів, а саме Євробачення у Києві відкриють тренер проекту "Голос країни-7" Джамала, Руслана, Олег Скрипка і "Друга Ріка".