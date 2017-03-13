Представниця РФ на Євробаченні-2017 гастролювала в окупованому Криму (фото, відео)
09:24, 13 березня 2017Суспільство
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Росія нарешті визначилася зі своїм представником на конкурсі "Євробачення-2017", який за два місяці відбудеться у Києві.
Самойлова представлятиме РФ на Євробаченні / vokrug.tv
До України приїде Юлія Самойлова, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
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Традиційного національного відбору Москва цьогоріч не проводила – ім'я співачки визначив телеканал - партнер євроконкурсу й оголосив свою учасницю напередодні ввечері.
Втім, користувачі соцмереж вже відшукали позаминулорічні афіші Юлії Самойлової - вона гастролювала в окупованому Криму, а це означає – незаконно перетинала кордон України.
Росія обрала для участі в «Євробаченні-2017» співачку, яка виступала в окупованому Криму pic.twitter.com/qOdXG0oBA4— Financial Guard (UA) (@finvarta) March 13, 2017
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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні