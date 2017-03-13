Представниця РФ на Євробаченні-2017 гастролювала в окупованому Криму (фото, відео)

Росія нарешті визначилася зі своїм представником на конкурсі "Євробачення-2017", який за два місяці відбудеться у Києві.

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