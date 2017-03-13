Представниця РФ на Євробаченні-2017 гастролювала в окупованому Криму (фото, відео)

09:24, 13 березня 2017
Суспільство
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Росія нарешті визначилася зі своїм представником на конкурсі "Євробачення-2017", який за два місяці відбудеться у Києві.

Самойлова представлятиме РФ на Євробаченні / vokrug.tv

До України приїде Юлія Самойлова, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Традиційного національного відбору Москва цьогоріч не проводила – ім'я співачки визначив телеканал - партнер євроконкурсу й оголосив свою учасницю напередодні ввечері.

Втім, користувачі соцмереж вже відшукали позаминулорічні афіші Юлії Самойлової - вона гастролювала в окупованому Криму, а це означає – незаконно перетинала кордон України. 

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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #Росія#Євробачення-2017#Самойлова