"Євробачення-2017": СБУ перевірить представницю Росії Самойлову та прийме "виважене рішення"

Про це написала у Facebook керівник Управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

«У відповідь на численні запити журналістів з приводу Юлії Самойлової хочу наголосити: СБУ вивчить питання та ухвалить виважене рішення щодо її в’їзду на територію України. Підкреслюю, наша позиція ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки. Результати будуть повідомлені додатково», - наголосила Гітлянська.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського «Першого каналу», від РФ на «Євробачення-2017» до Києва поїде співачка Юлія Самойлова. «Перший канал» завершив внутрішній конкурсний відбір виконавців і композицій для участі в музичному конкурсі «Євробачення-2017» і визначився з вибором - Росію у Києві представлятиме Юлія Самойлова, чиє виконання пісні про кохання «Flame Is Burning» справило найсильніше враження», - йдеться в повідомленні.

Раніше в СБУ на запит УНІАН заявили, що спецслужба не дуже побоюється напливу в Україну російських агентів і провокаторів під виглядом фанатів і гостів міжнародного конкурсу «Євробачення». На запитання стосовно превентивних заходів для недопущення на територію України під виглядом «гостей «Євробачення» осіб, зокрема з РФ, які б могли становити загрозу безпеці, можливості запровадження у цей період на державному кордоні особливого режиму перевірки або наявності списків потенційно небезпечних осіб, Гітлянська відповіла: «Підрозділами СБУ постійно вживаються заходи, спрямовані на недопущення посягань на державний суверенітет та інші основи національної безпеки України, у тому числі з використанням заходів обмежувального характеру стосовно іноземців». «Облік осіб, яким заборонено в’їзд на територію України, за ознаками професійної приналежності або за іншими ознаками підрозділами СБУ не ведеться, окремих списків за будь-якими критеріями не складається», - додала вона.

«Рішення про заборону в’їзду в Україну особі приймається у разі, якщо є наявність достатньої інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт вчинення нею суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його вчинення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття якого віднесено до компетенції СБУ», - зауважила Гітлянська.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму.

62-й конкурс «Євробачення» у травні цього року пройде у Києві. Головною ареною конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.