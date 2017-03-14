Колектив "Сбербанка" РФ в Україні закликав Порошенка вжити заходів для відновлення своєї роботи

Трудовий колектив українського дочірнього банку російського «Сбербанку» закликав президента України Петра Порошенка вжити термінових заходів для відновлення конституційних прав клієнтів і співробітників та повноцінної роботи установи.

Як передає кореспондент УНІАН, скляні двері та вікна на вході в банк частково у тріщинах і частково розтрощені.

Трудовий колектив українського дочірнього банку російського «Сбербанку» закликав президента України Петра Порошенка вжити термінових заходів для відновлення конституційних прав клієнтів і співробітників та повноцінної роботи установи.

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Про це йдеться у надісланому УНІАН відкритому листі трудового колективу ПАТ «Сбербанк», який, за даними установи, складається з понад двох тисяч українських громадян.

«Сбербанк» є одним з найбільших українських комерційних банків та здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Національного банку суворо в межах українського законодавства, що підтверджують численні перевірки регулятора та контролюючих органів. Ми обслуговуємо понад мільйон українських громадян, тисячі вітчизняних підприємств. Банк є одним з найбільших платників податків в Україні – за останні 3 роки сума всіх податків і зборів, що були сплачені банком до державного та місцевих бюджетів, становила 1,8 млрд грн», - зазначається у листі.

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Банк повідомив, що 13 березня близько сотні невідомих осіб заблокували вхід до центрального офісу та понад чотириста співробітників в будівлі банку. 14 березня невідомі особи продовжують блокувати будівлю та не допускають співробітників до робочих місць, а клієнтів – до здійснення банківських операцій.

«Колектив «Сбербанку» рішуче засуджує свідомий підрив діяльності банку, порушення конституційних прав і особистої свободи українських громадян, які є клієнтами і співробітниками банку. За фактом даних порушень банк неодноразово звертався до правоохоронних органів. Їх реакції чи дій стосовно порушників закону не було», - повідомляється у листі.

Автори листа підкреслюють, що ігнорування закону щодо українського комерційного банку, його колективу та клієнтів впливає не тільки на роботу установи, але і на весь банківський сектор України, викликаючи недовіру вкладників та інвесторів до банківської системи в цілому, а також несприятливо позначається на інвестиційному кліматі в країні, оцінці ситуації в ній та її іміджі на міжнародній арені.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють «паспорти» так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента РФ про визнання цих псевдодокументів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відреагувати на заяву російського «Сбербанка» Національний банк, який у свою чергу заявив, що у разі підтвердження інформації про приймання цією установою «паспортів» невизнаних «ДНР» і «ЛНР» ініціюватиме санкції Ради національної безпеки і оборони у вигляді заборони повернення дочірніми структурами в Україні на користь материнських структур в РФ позик і сплати відсотків за ними.

Водночас, дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.

13 березня активісти, які вимагають анулювати ліцензію «Сбербанку Росії», замурували центральний вхід до відділення цієї установи на вулиці Володимирській у центрі Києва. Ще один вхід вони заблокували мішками з піском. Учасники акції також заявляли про намір не пустити на роботу співробітників фінустанови сьогодні, 14 березня.