"Синій кит" в Харкові: підлітка врятували від самогубства

У Харкові поліція виявила підлітка, який перебував у "групі смерті" та заявляв про бажання покінчити життя самогубством. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Зазначається, що 16-річний хлопець часто говорив про бажання вчинити самогубство у соцмережах. На це звернула увагу вчителька підлітка. Педагог також звернула увагу на те, що хлопець дивно себе поводив під час зайнять.

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На місце події була викликана бригада лікарів, які з дозволу матері, госпіталізували неповнолітнього до медичного закладу. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення осіб, з якими контактував хлопець в мережі Інтернет та встановлюють обставини події.