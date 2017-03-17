"Синій кит" в Харкові: підлітка врятували від самогубства

14:43, 17 березня 2017
Суспільство
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Хлопця госпіталізували з дозволу матері лікарі.

Підліток дивно поводився на уроках / скріншот

У Харкові поліція виявила підлітка, який перебував у "групі смерті" та заявляв про бажання покінчити життя самогубством. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

Зазначається, що 16-річний хлопець часто говорив про бажання вчинити самогубство у соцмережах. На це звернула увагу вчителька підлітка. Педагог також звернула увагу на те, що хлопець дивно себе поводив під час зайнять.

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На місце події була викликана бригада лікарів, які з дозволу матері, госпіталізували неповнолітнього до медичного закладу. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення осіб, з якими контактував хлопець в мережі Інтернет та встановлюють обставини події.

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Теги: #самогубство