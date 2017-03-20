20 березня стартує конкурс-відбір макетів підручників для 9 класу

На Репозитарії навчальних матеріалів розміщено 185 проектів підручників, з якими можуть ознайомитися представники педагогічних колективів, – повідомляє прес-служба ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

До системи Репозитарію наразі надано доступ більш ніж 16 000 загально-освітнім навчальним закладам, 700 управлінням освіти різного рівня та відкрито реєстрацію вчителів на веб-сайті http://repository.imzo.gov.ua.

Особливість цьогорічного конкурсного відбору підручників полягає в прозорому доступі кожного користувача системи repository.imzo.gov.ua через особисті кабінети, створеної на базі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Комунікація та підтвердження дій у системі здійснюватиметься шляхом sms- та e-mail-повідомлень.

Також технічна підтримка надаватиметься за телефонами «гарячої лінії» та сервісу «онлайн-консультант» на сторінках Репозитарію. З покроковою інструкцією використання системи можна ознайомитися на офіційному Youtube-каналі Репозитарію навчальних матеріалів:

Дані про хід конкурсного відбору електронних версій оригінал-макетів підручників 9 класу розміщуватимуться на офіційному веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та на сайті Репозитарію.