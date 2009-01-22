На Ющенка подадуть до суду за бездіяльність щодо моряків «Фаїни»

Українські правозахисники звертатимуться до адміністративного суду з позовом відносно Міністерства закордонних справ та Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо їх бездіяльності у визволенні з полону моряків судна “Фаїна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив правозахисник, керівник Інституту «Республіка» Володимир ЧЕМЕРИС сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, що четвертий місяць відповідальні українські посадовці “імітують якусь діяльність, а насправді не роблять нічого, щоб врятувати 17 моряків судна”.

“Це світовий рекорд по бездіяльності влади у питанні захисту своїх же громадян”, - сказав В.ЧЕМЕРИС. За його словами, українська влада вирішила просто забути про проблему «Фаїни» та закликає ЗМІ не згадувати публічно про проблему, щоб не «нашкодити переговорному процесу».

В.ЧЕМЕРИС зауважив, що даний позов стане першим прецедентом у судовій практиці, коли громадяни власне позиваються до влади. “Якщо в українському суді не знайдеться відповіді, є можливість звернутися до Європейського суду з прав люди”, - сказав він.

В свою чергу представник громадянського руху «Ми – Україна» Святослав ШВЕЦОВ повідомив, що родичі членів екіпажу судна «Фаїна», громадські діячі та незалежні журналісти поставили ультиматум владі щодо звільнення до 30 січня моряків судна. “В разі невиконання владою вимог громадськості розпочнуться масові акції протесту та непокори”, - сказав він.

Крім того, за словами С.ШВЕЦОВА, ініціатори вимагають від Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Уповноваженого ВР з прав людини до 30 січня 2009 року прозвітувати про свої дії за останні 4 місяці з метою звільнення «Фаїни»; організувати зв`язок родичів з членами екіпажу судна «Фаїна».

Зі свого боку мати одного з моряків Світлана МГІЛАДЗЕ повідомила, що на даний час немає жодної інформації, в якому стані знаходяться моряки і чи взагалі вони живі. Вона пояснила, що останнє фото з судна “Фаїна” було продемонстровано родичам 9 листопада. “Після цього немає жодного підтвердження, що вони живі”, - сказала вона. Крім того, за словами С.МГІЛАДЗЕ, жодного разу родичам моряків не вдалося зв’язатися телефонним зв’язком з судном.

В той же час представник судовласника “Фаїни” Віктор МУРЕНКО зауважив, що державні органи влади жодної країни не мають вступати в переговори з піратами, і визволення моряків є обов’язком судновласника.

Він повідомив, що вчора зранку з піратами була погоджена сума викупу. “Тільки вчора сума викупу була піднята до тієї межі, яку хотіли пірати”, - сказав він. В.МУРЕНКО при цьому відмовився назвати точну суму викупу. Переговори, за його словами, ускладнюються тим, що від піратів виступає не одна людина, а одразу декілька переговірників, які між собою узгоджують остаточну позицію. “Переговори йдуть дуже важко і не зупиняються ні на одну годину”, - сказав він.

В той же час, наголосив В.МУРЕНКО, раніше була домовленість, що за “Фаїну” буде виплачено викуп в 1,7 млн. дол. “Була така домовленість, підписана всіма сторонами піратів, всі переговірники дали письмову згоду, але коли почали обговорювати технічну сторону передачі грошей, і вже було все готове для виїзду, в цей момент самі ж пірати відмовилися від власних слів. Те саме може бути і зараз”, - додав представник судовласника.

Разом з тим В.МУРЕНКО висловив сподівання, що визволення моряків відбудеться вже найближчими днями. “Пірати створили комітет свій, щоб більшістю голосів змусити тих, хто не хоче погодитися з цією сумою, все ж таки погодитися і з усім покінчити. Якщо тільки це відбудеться, це питання двох днів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно знаходиться під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї і техніки на берег.

Власник захопленого піратами теплоходу "Фаїна" - компанія "WATERLUX AG".

За даними старійшини одного із сомалійських племен, за звільнення “Фаїни” потрібно заплатити 3,5 млн. доларів.