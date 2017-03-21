Що робити з Парасюком? – опитування УНІАН

Ім'я народного депутата Володимира Парасюка, який бере активну участь у ситуації з блокадою торгівлі з окупованою частиною Донбасу, останнім часом не сходить зі сторінок ЗМІ та постійно обговорюється у соцмережах.

Тож УНІАН вирішив спитати у своїх читачів, як слід відреагувати на дії Парасюка.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 14 травня стався конфлікт між силовиками і блокадчиками біля Слов'янська. За версією правоохоронців, група осіб на чолі з нардепом Володимиром Парасюком відмовлялися проходити стандартну перевірку і тим самим спровокували конфлікт, в результаті якого постраждали семеро поліцейських.

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Водночас у Парасюка стверджували, що насправді це правоохоронці били активістів, застосовували сльозогінний газ і навіть стріляли по них. Сам Парасюк при цьому ніби постраждав.

При цьому дії Парасюка різко засудив президент Петро Порошенко, а генпрокурор Юрій Луценко не виключив висунення підозри нардепу. Тим часом поліцейські вже підписують лист щодо позбавлення Парасюка недоторканності.