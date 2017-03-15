Луценко не виключає висунення підозри нардепу Парасюку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив журналістам, що не виключає можливості висунення підозри позафракційному депутату Володимиру Парасюку, передає кореспондент УНІАН

«На жаль, підстави для подання щодо народного депутата Парасюка є давно», - сказав Луценко.

Читайте такожУ парламенті поліцейські розповіли про конфлікт за участю Парасюка (фото, відео)

Також генпрокурор зазначив, що у нього були сподівання, що “людина достатньо емоційна... може себе взяти в руки, дисциплінувати, але, на жаль, Парасюк заходить кожен раз далі”.

«З моєї точки зору, події, а власне, збройний напад на колишнього добровольця, а нині журналіста Дзиндзю, а також вчорашні силові дії щодо добровольців в лавах Національної гвардії переходять усі межі», - сказав генпрокурор.

Луценко зазначив, що не перераховуватиме усі випадки, але ці два зараз знаходяться в центрі уваги суспільства.

«Не буду приховувати того, що зараз вони знаходяться також в центрі уваги слідчих. Буквально сьогодні слідчі МВС, які порушили відповідні провадження і провели відповідні слідчі дії і у випадку Дзиндзі, і у випадку військовослужбовців Національної гвардії, зустрічаються із прокурорами. У разі, якщо буде достатньо підстав, справа перейде до Головного слідчого управління Генпрокуратури України, і це може призвести до висунення підозри народному депутата Парасюку», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого між народним депутатом Володимиром Парасюком та журналістом Андрієм Дзиндзею у Бахмуті на Донеччині стався конфлікт. Дзиндзя заявив, що до нього в номер готелю намагався увірватися озброєний депутат Парасюк, який погрожував виламати двері, про що журналіст повідомив у поліцію. За даними правоохоронців, словесний конфлікт розпочався, коли заявник, житель Києва, зробив народному депутату зауваження про неприпустимість порушення правил зберігання та носіння вогнепальної зброї.

Вчора, 14 березня, у Слов'янську на блокпосту близько 19:00 стався конфлікт між правоохоронцями і прихильниками блокади за участю Парасюка. Поліція попросила перевірити документи на зброю, однак прихильники блокади надати документи відмовилися. Внаслідок словесної перепалки виник конфлікт, під час якого Парасюк почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських.

За повідомленням заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, в результаті конфлікту 7 співробітників поліції опинилися в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.