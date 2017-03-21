Лист щодо позбавлення Парасюка недоторканності підписали вже понад 2 тисячі поліцейських – Аброськін

Лист до керівництва держави з проханням позбавити позафракційного народного депутата Володимира Парасюка недоторканності підписали вже понад 2 тис. поліцейських.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції – начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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«На сьогодні вже більше двох тисяч поліцейських Донеччини підписали звернення. Кожен наш підпис під ним - це заклик підтримати поліцейських і зупинити огульне беззаконня, що здійснюється окремими народними депутатами», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Аброськін заявив, що під зверненням підписалися понад 500 поліцейських Донеччини. Лист адресовано президенту, голові Верховної Ради та генеральному прокурору.

Нагадаємо, увечері 14 березня у Слов'янську на блокпосту стався конфлікт між правоохоронцями та депутатом Парасюком, який супроводжував прихильників торгової блокади Донбасу.

Поліція попросила для перевірки документи на зброю, однак їм відмовилися їх надати. Внаслідок словесної перепалки виник конфлікт, під час якого Парасюк почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. В результаті конфлікту 7 співробітників поліції опинилися в лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключив можливості висунення підозри Парасюку.

Сам депутат сьогодні, 21 березня, повідомив, що з прокуратури до нього приводу інциденту не зверталися і на допит не викликали.