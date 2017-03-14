З’явилося відео конфлікту блокадників і силовиків на блокпосту біля Слов’янську

На відеозапису Відділу комунікації ГУ НП у Донецькій області можна побачити кадри перепалки нардепа Володимира Парасюка із поліцейськими, які намагаються заблокувати автомобіль блокадників.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

В свою чергу помічниця Парасюка Ірина Голуб оприлюднила на своїй сторінці у Facebook своє відео з місця подій, заявивши, що поліція напала на учасників блокади – «беззбройних людей».

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Приблизно годину тому нардеп Парасюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, що по блокадниках відкрили вогонь.

Як повідомляв УНІАН, за версією поліції, близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

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"Вийшов нардеп Парасюк, і з погрозами, лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку. Парасюк дав команду своїм людям, які прибули з ним в колоні, вони вийшли. Парасюк очолив напад на поліцейських. Близько 40-45 осіб напали на поліцейських. Мною було прийнято рішення не застосовувати вогнепальну зброю, оскільки там перебував депутат. Після того як вони прорвали блокпост, сіли в машину і пішли по дорозі. 5 співробітників мого підрозділу дістали травми різного ступеня. Один співробітник був збитий машиною Парасюка, два співробітники підрозділу отримали тілесні травми обличчя і два співробітники були забризкані сльозогінним газом", - розповів начальник підрозділу поліції, який чергував у Слов'янську, полковник Юрій Голубан.