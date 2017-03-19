Нацагентство із запобігання корупції охоронятиме Нацгвардія

Кабінет міністрів України вніс будівлю Національного агентства з питань запобігання корупції до переліку органів державної влади, що підлягають безкоштовній охороні Національною гвардією. Про це йдеться у повідомленні до постанови №155 від 16 березня, розміщеній на Урядовому порталі.

Читайте такожНацгвардія легалізувала роботу військових священиків в зоні АТО

Уряд включив до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Нацгвардією, для забезпечення пропускного та внутрішнього режиму приміщення НАЗК за адресою м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28.

Це аргументується тим, що в цих приміщеннях створена система технічного захисту інформації, планується створення комплексної системи захисту інформації в режимно-секретному підрозділі і встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що вимагає належної охорони.