У Білорусі засудили українця за участь у протестах

У Мінську суд засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, якого затримали за участь у демонстраціях 25 березня, пише «Радіо Свобода»

Повідомляється, що рішення ухвалив суд Ленінського району Мінська.

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Посольство України в Мінську з’ясовує, чи є інші українці в судах.

Нагадаємо, 25 березня в Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти.

Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції. Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, відбулися масові затримання учасників акції.