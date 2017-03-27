У Білорусі засудили українця за участь у протестах
Українцю присудили 15 діб за ґратами.
У Мінську суд засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, якого затримали за участь у демонстраціях 25 березня, пише «Радіо Свобода»
Повідомляється, що рішення ухвалив суд Ленінського району Мінська.
Читайте такожУ Білорусі затримали опозиціонера Некляєва
Посольство України в Мінську з’ясовує, чи є інші українці в судах.
Нагадаємо, 25 березня в Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти.
Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції. Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, відбулися масові затримання учасників акції.