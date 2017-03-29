МВС посилює охорону дипломатичних установ після обстрілу консульства у Луцьку

На виконання доручення президента України Петра Порошенка щодо посилення безпеки дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні Міністерством внутрішніх справ вжито низку заходів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, для уникнення провокацій антидержавних сил керованих агресором, Національна гвардія спільно з підрозділами Національної поліції збільшила кількість нарядів, які несуть службу на маршрутах, розташованих поблизу дипломатичних об’єктів.

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У військових частинах Нацгвардії приведені у готовність резерви, які надають допомогу підрозділам охорони дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні.

Основні зусилля особового складу, який залучається до охорони об’єктів, спрямовані на попередження та припинення можливих терористичних загроз, протиправних дій, порушень громадського порядку поблизу дипломатичних представництв.

Підрозділами НГУ організована взаємодія із територіальними управліннями поліції, штабами АТЦ при регіональних органах Служби безпеки України, місцевими органами виконавчої влади, військовими частинами та підрозділами Національної гвардії України на випадок загострення ситуації на об’єктах, що охороняються.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».