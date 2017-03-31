В Одесі відкрився міжнародний фестиваль клоунів і мімів "Комедіада"

В Одесі сьогодні, 31 березня, відкрився 7-й міжнародний фестиваль клоунів і мімів «Комедіада».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття відбулася в Будинку клоуна, розташованому на вулиці Ольгіївській.

Учасники форуму, одягнені в свої сценічні костюми, проходили під барабанний дріб у фойє через імпровізований коридор. Дійство супроводжував оркестр. Під стелею була натягнута червона тканина у вигляді фестивальної доріжки. Як зазначив президент фестивалю Георгій Делієв, вперше учасники йдуть «не по червоній доріжці, а під нею». Символ нинішньої «Комедіади» – риба.

В урочистостях також взяв участь всесвітньо відомий іспанський клоун Лео Бассі, який вперше прибув до України. Під овації кілька клоунів одягнули йому на голову корону, на плечі накинули «королівську» мантію, сам Бассі прикріпив собі червоний бутафорський ніс.

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«Я давно планував сюди приїхати, і, нарешті, це сталося, через що я надзвичайно щасливий. Я абсолютно чітко усвідомлюю, наскільки важливі сьогодні клоуни. У той час як серйозні люди – банкіри, політики, стають клоунами, прийшов час клоунам стати серйозними», - сказав Бассі, закликавши всіх присутніх кохати, бути дружними і сміятися.

У той час як серйозні люди - банкіри, політики, стають клоунами, прийшов час клоунам стати серйозними

У церемонії взяв участь також партнер відомого клоуна Олега Попова – Володимир Фесенко, який спеціально приїхав до Одеси і вручив президенту «Комедіади» Георгію Делієву подарунок, переданий вдовою Попова. Це невеличка скриня, в якій було кілька строкатих краваток – «особистий гардероб Попова». Фесенко також зняв із себе яскраво-червоний шарф і пов'язав його Лео Бассі, наголосивши, що ця річ належала особисто легендарному радянському клоуну.

Бассі, у свою чергу, акцентував, що працював колись з Поповим на одній сцені, і презент – велика честь для нього.

За словами генерального продюсера фестивалю Наталії Делієвої, цього року «Комедіада» знову проходить з масштабом, який було втрачено три роки тому.

«До нас перестали боятися приїжджати з інших країн. Головна мета фестивалю – створення атмосфери добра, миру, дружби, солідарності, об'єднання», - наголосила вона.

Як повідомив УНІАН Делієв, у фестивалі беруть участь близько 70 клоунів з 12 країн.

Фестиваль триватиме з 2 квітня включно. В його рамках відбудуться благодійні акції для дітей-сиріт, інвалідів, дітей переселенців - «Клоун-доктор» і вистава «Клоун-шоу», а також - спеціальні виступи у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону для поранених із зони АТО.

Довідка УНІАН. Міжнародний фестиваль клоунів і мімів «Комедіада» вперше було проведено в Одесі у 2011 році. Його ініціатори і організатори - Театр «Маски-шоу» і «Будинок клоунів» на чолі з народним артистом України Георгієм Делієвим.