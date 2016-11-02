Помер відомий клоун Олег Попов

Про це ТАСС розповів гендиректор "Росгосцирку" Дмитро Іванов.

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"Він відчував себе добре, сидів ввечері, дивився телевізор, і раптом це сталося, несподівано", - сказав Іванов.

Олег Попов жив у Німеччині.

"Ми будемо з родичами обговорювати, де пройде прощання. Можливо, в Росії. Ми поки не знаємо, яким був його заповіт на цей рахунок. А похований він, швидше за все, буде в Німеччині", - додав Іванов.

Довідка. Олег Костянтинович Попов народився 31 липня 1930 р.

Почав свою кар'єру еквілібристом, виступаючи з номером «Ексцентрик на вільному дроті». У 1951 р., дебютував як клоун в Саратовському цирку. Остаточно утвердився в цьому амплуа в Молодіжному цирковому колективі (1951–1953 рр.).

Створив артистичний образ «Сонячного клоуна» - безжурного хлопчини з копицею русявого волосся в нарочито широких смугастих штанях і картатій кепці. У своїх виступах використовував такі прийоми як еквілібристика, акробатика, жонглювання, пародіювання циркових номерів, але головне місце в його виступах займали антре, вирішені засобами буфонади і ексцентрики. Серед найкращих реприз Олега Попова — «Кухар», «Свисток», «Промінь».

Артист брав участь у перших гастролях радянського цирку в країнах Західної Європи. Ці поїздки принесли йому світову славу. З 1991 р. жив і працював у Німеччині під сценічним псевдонімом Щасливий Ганс.