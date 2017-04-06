В УПЦ презентували 100 ікон, з якими українці пройдуть Дорогою скорботи у Страсну П’ятницю в Єрусалимі

У Києво-Печерській лаврі відбулось освячення списків 100 чудотворних ікон Богородиці, з якими віруючі йтимуть у хресній ході Via Dolorosa (Шлях Скорботи) в Єрусалимі у Страсну П’ятницю, 14 квітня.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, паломники з України пройдуть останнім шляхом Іісуса Христа з молитвою за мир у нашій Державі.

«Місія вірян Української Православної Церкви у Єрусалимі «Господнім шляхом у молитві за Україну» є унікальною. Вперше віруючі йдуть хресною ходою з такою кількістю святинь, які прославились на нашій землі. У нас багато чудотворних ікон Пресвятої Богородиці, але мало хто бачив їх усі разом. Виникла ініціатива зробити списки усіх чудотворних ікон Божої Матері та зібрати православні святині – це велике духовне надбання, нашого народу, в одному місці і соборно помолитися за Україну», - розповів голова інформвідділу Київської єпархії УПЦ єпископ Миколай (Почтовий).

Владика закликав до молитви за Україну як індивідуальних паломників, так і вірян у складі паломницьких груп, які перебуватимуть у цей час на Святій Землі.

«Ікони Пресвятої Богородиці представляють усі регіони нашої країни. Тут і північ, і південь, і схід, і захід. Стрічки на іконах своїм візерунком нагадують українські вишиванки. Кожна з цих ікон безцінна. Ми маємо унікальну православну спадщину з Х століття і до наших днів. Пресвята Богородиця - наша Заступниця. В тяжкі часи, які переживає нині Україна, Вона перебуває з нами. Сподіваємось, та велика місія, яку ми здійснимо в Єрусалимі, і піднесені молитви, будуть прийняті Господом, і в Україні запанує мир», - побажала паломниця Валентина Калашнікова.

Місію «Господнім шляхом у молитві за Україну», з благословення Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія, реалізують Центр інформації УПЦ, Паломницький центр УПЦ і Благодійний проект «Наша Лепта», який і надав ікони для хресної ходи.

Після хресної ходи Шляхом Скорботи, організатори представлять ікони Патріарху Єрусалимському Феофілу III у його резиденції напередодні Великої Суботи з проханням молитв за нашу державу.