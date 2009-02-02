Долар на міжбанку зупинився на рівні 7,98/8,03

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9550 грн., на 12.00 ціни зросли до 8,0650/8,1250 грн. На момент закриття цінові рівні знизилися до 7,98/8,03 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 15.50 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рубльовий ринок відкрився котируваннями 0,2140/0,2200 грн., а на 12.00 ціни піднялися до 0,2200/0,2240 грн. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2200/0,2230 грн. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 36,1050 (+0,6400) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2705/1,2795 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9585/10,1545 грн., на 12.00 ціни пішли вгору - 10,2560/10,3620 грн. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися - 10,1725/10,2660 грн.