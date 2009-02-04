Долар впав по відношенню до євро та інших провідних валют

08:25, 04 лютого 2009
Суспільство
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Курс долара впав по відношенню до євро та інших провідних світових валют. Це сталося після того, як Федеральна резервна система США продовжила термін дії програми  валютного обміну з 13-ма Центробанками. В її рамках ФРС надає необмежені партії доларів в обмін на місцеву валюту. Тим самим у світовій фінансовій системі підтримується необхідна кількість доларів для задоволення попиту на них.

В результаті на початок сьогоднішнього дня за один євро на ринках ЄС давали 1 долар 30 центів. Тим самим за останню добу долар втратив більше 1,5 відс. Курс долара також падав у порівнянні з іншими твердими валютами, включаючи японську йєну і швейцарський франк.

Эхо Москвы

 

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