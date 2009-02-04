Долар впав по відношенню до євро та інших провідних валют

Курс долара впав по відношенню до євро та інших провідних світових валют. Це сталося після того, як Федеральна резервна система США продовжила термін дії програми валютного обміну з 13-ма Центробанками. В її рамках ФРС надає необмежені партії доларів в обмін на місцеву валюту. Тим самим у світовій фінансовій системі підтримується необхідна кількість доларів для задоволення попиту на них.

В результаті на початок сьогоднішнього дня за один євро на ринках ЄС давали 1 долар 30 центів. Тим самим за останню добу долар втратив більше 1,5 відс. Курс долара також падав у порівнянні з іншими твердими валютами, включаючи японську йєну і швейцарський франк.

Эхо Москвы