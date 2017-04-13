У Кабміні заявили, що ціни в аптеках на окремі ліки знизилися втричі

Завдяки програмі «Доступні ліки» ціни на деякі препарати навіть у тих аптеках, які не беруть участь в урядовій програмі, знизилися втричі. Як повідомила прес-служба секретаріату Кабінету міністрів, про це сьогодні під час селекторної наради з обговорення питання щодо стану впровадження урядової програми забезпечення доступності лікарських препаратів повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

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«Після запровадження урядової програми «Доступні ліки» ціна на ліки у звичайних аптеках по тих найменуваннях, які ми затвердили, дуже суттєво знизилася. Ми бачимо , що по деяких препаратах, які беруть участь в урядовій програмі, зменшення ціни відбулося втричі», - заявив він.

За його словами, це означає, що люди навіть не за рецептами зможуть придбати необхідні препарати за значно нижчою ціною, ніж була ще декілька місяців тому.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки" з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про запровадження механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі ж препарати у затверджених референтних країнах.

Участь аптек у програмі відшкодування вартості лікарських засобів відбувається виключно на добровільних засадах. МОЗ України заохочує представників бізнесу долучатися до програми реімбурсації. Станом на квітень у програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 2 тис. аптек.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що завдяки програмі "Доступні ліки" ціни на низку препаратів вже знижено на 20-50%.