"Гроші" дізналися, як київська мережа соціальних аптек обкрадає пенсіонерів

04:06, 22 листопада 2016
Суспільство
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“Гроші” провели ексклюзивне розслідування та експеримент і дізнались, що комунальна мережа аптек під брендом “КП Фармація” стягує з пенсіонерів та малозабезпечених утридорога.

Як київська мережа соціальних аптек обкрадає пенсіонерів /

Фармацевтичну аферу прикривають за допомогою спеціальної карти - киянина.

З цією карткою знижки усім, але навіть після дисконту ціни вищі, ніж у будь-якій іншій аптеці.

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Кому ж йде прибуток від комунальної аптечної мережі, яка має піклуватися про людей - дивіться у випуску "Грошей:

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