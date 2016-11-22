"Гроші" дізналися, як київська мережа соціальних аптек обкрадає пенсіонерів
04:06, 22 листопада 2016Суспільство
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“Гроші” провели ексклюзивне розслідування та експеримент і дізнались, що комунальна мережа аптек під брендом “КП Фармація” стягує з пенсіонерів та малозабезпечених утридорога.
Як київська мережа соціальних аптек обкрадає пенсіонерів / скріншот відео
Фармацевтичну аферу прикривають за допомогою спеціальної карти - киянина.
З цією карткою знижки усім, але навіть після дисконту ціни вищі, ніж у будь-якій іншій аптеці.
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Кому ж йде прибуток від комунальної аптечної мережі, яка має піклуватися про людей - дивіться у випуску "Грошей:
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