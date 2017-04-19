У МЗС з'ясовують інформацію про аварію суховантажу з 9 українцями на борту

У Міністерстві закордонних справ України з'ясовують інформацію про аварію суховантажу з 9 українцями на борту. Про йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

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"Консул у Ростові-на-Дону в оперативному контакті з Краснодарським УНС з’ясовує ситуацію щодо аварії судна в Керченській протоці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в акваторії Чорного моря зазнав аварії суховантаж "Герої Арсеналу". За даними російських ЗМІ, семеро осіб зникли безвісти. Всього на борту судна було 12 осіб: двоє росіян, дев’ять українців та один грузин.