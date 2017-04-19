Суховантаж "Герої Арсеналу" з українцями на борту зазнав аварії в районі Керченської протоки – росЗМІ

Суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на так званий «главк МНС по Криму».

Раніше Південний регіональний центр МНС повідомив, що суховантаж зник з радарів в районі Керченської переправи, для його пошуків буде спрямована авіація.

"19.04.2017 в акваторії Чорного моря зазнало аварії судно "Герої Арсеналу". До місця події направлені служби екстреного реагування. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

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За інформацією ГУ МНС по Краснодарському краю РФ, рано вранці 19 квітня надійшло повідомлення про те, що в районі Керченської протоки (15 миль від пункту Тамань) зник з радарів суховантаж.

"З метою уточнення обстановки до місця спрямований Буксир, у зв'язку з несприятливими погодними умовами — хвилюванням моря (хвилею до трьох метрів) і поривами південно-західного вітру до 15 метрів в секунду — застосування суден в районі попередньої аварії не є можливим", — пояснили в ГУ МНС по Краснодарському краю.

Також повідомляється, що сім чоловік зникли, п'ятеро врятовані.

Всього на борту судна знаходилися 12 чоловік - двоє росіян, дев'ять українців і один громадянин Грузії. Суховантаж з зерном слідував з Ростовської області в Туреччину.

За даними ресурсу Marinetraffic, який відслідковує рух суден і зберігає дані про них, суховантажне судно ходить під прапором Панами.

Як йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок", місцем приписки судна був Херсон.