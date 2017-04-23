Єврокомісар Хан висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на Донбасі спостерігача місії ОБСЄ

Єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган висловив співчуття сім’ї загиблого на Донбасі спостерігача місії ОБСЄ.

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Про це він написав у Twitter.

«Трагічний інцидент в Україні: мої щирі співчуття сім'ї та друзям вбитого спостерігача СММ ОБСЄ», - заявив він та побажав швидкого одужання його пораненому колезі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, патруль місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що ‎перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Один спостерігач ‎місії ОБСЄ загинув, ще один зазнав поранень.