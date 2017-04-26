В Одесі продають "надгробний пам'ятник" Людмили Гурченко (фото)
14:08, 26 квітня 2017Суспільство
728 0
Продавці пам'ятників використовують фото актриси з маркетинговою метою.
Надгробок стоїть у "вітрині" серед інших пам'ятників / 048.ua
В Одесі на Пересипі помітили "креативний" маркетинговий прийом – продавці надгробних пам'ятників на одне зі своїх творінь в рамку для фотографії покійного вклеїли портрет відомоїактриси і співачки Людмили Гурченко. Про це повідомляє місцевий портал 048.ua.
Читайте такожСБУ не має інформації про підготовку терактів чи провокацій на травневі свята в Одесі
Надгробок із зображенням Гурченко стоїть у "вітрині" на Газовому провулку на Пересипі.
Надгробок з Людмилою Гурченко / 048.ua
Як відомо, Людмила Гурченко померла 30 березня 2011 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter