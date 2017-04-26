В Одесі продають "надгробний пам'ятник" Людмили Гурченко (фото)

В Одесі на Пересипі помітили "креативний" маркетинговий прийом – продавці надгробних пам'ятників на одне зі своїх творінь в рамку для фотографії покійного вклеїли портрет відомоїактриси і співачки Людмили Гурченко. Про це повідомляє місцевий портал 048.ua.

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Надгробок із зображенням Гурченко стоїть у "вітрині" на Газовому провулку на Пересипі.

Як відомо, Людмила Гурченко померла 30 березня 2011 року.