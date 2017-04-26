Чи потрібно скасувати свято 1 Травня? - опитування УНІАН
16:06, 26 квітня 2017Суспільство
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В Україні нещодавно запропонували скасувати серед інших святкування 1 Травня як пережитка радянського минулого. Така ініціатива отримала неоднозначну реакцію серед населення.
Скасування вихідних 1-2 травня для багатьох українців означає втрату звичної практики робити на початку цього місяця «канікули» типу січневих.
Тому в переддень (поки ще) свята УНІАН вирішив поцікавитися, як ви ставитеся до цього питання.
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