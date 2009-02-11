У Сумах невідомі зруйнували пам'ятник Леніну

У Сумах невідомі в ніч з 10 на 11 лютого зруйнували пам`ятник Леніну, встановлений на вулиці Миру обласного центру біля Будинку культури «Хімік» ВАТ «Сумихімпром» в 1958 році.

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Сумського міського відділу міліції Володимир КУЗЬМЕНКО.

За його словами, інформація від місцевих жителів про руйнування 6-метрового пам`ятника почала надходити близько 6:00. На місце події виїхала оперативно-слідча група Зарічного райвідділу міліції, яка виявила, що на площі перед БК залишився постамент, а сам пам`ятник В.Леніну в розбитому стані лежить поряд. Причому, звідси зникла голова пам`ятника. Прикметно, що поряд з місцем НП розташований райвідділ міліції і будівля факультету університету внутрішніх справ.

Представники правоохоронних органів оглянули місце події і опитали свідків. За даним фактом проводиться перевірка.

За інформацією Сумського міськкому КПУ, в 2008 році на Сумщині від рук невідомих постраждали або були повністю зруйновані шість пам`ятників В.Леніну.