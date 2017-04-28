В Одесі на заходах у пам'ять загиблих 2 травня порядок забезпечуватимуть 2 тисячі правоохоронців

В Одесі під час масових заходів з нагоди трагедії 2 травня 2014 року громадський порядок забезпечуватимуть 2 тисячі правоохоронців. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, з метою недопущення провокацій і масових заворушень в ГУ Нацполіції у співпраці з УСБУ в Одеській області і Південним територіальним управлінням Національної гвардії України розробили комплекс заходів із забезпечення громадської безпеки і порядку.

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Це пов'язано з третьою річницею масових заворушень, що призвели до загибелі 48 осіб. У зв'язку з цим, з 30 квітня особовий склад підрозділів поліції області буде переведено на посилений варіант несення служби. Також, для оперативного реагування на можливі правопорушення, буде розгорнуто роботу оперативного штабу ГУНП і його робочої групи.

«Поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України й курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ посилено патрулюватимуть центральну частину міста, територію Куликового поля і Соборної площі. Загалом для забезпечення громадського порядку залучать понад 2 тис. правоохоронців», - повідомили в главку.

Крім того, на території Куликового поля введуть режим обмеження пропуску громадян - прохід до місця проведення заходів здійснюватиметься винятково через фільтраційні пункти пропуску. З метою недопущення актів вандалізму і наруги над місцями поховань загиблих у місцях поховань територіальними підрозділами поліції буде виставлено поліцейські пости.

Також обмежать рух транспортних засобів (окрім громадського і спеціального транспорту) у районах проведення масових заходів (Куликове поле і Соборна площа).

Як зазначили в главку, з метою недопущення ввезення в Одесу предметів і матеріалів, які можуть бути використані під час масових заворушень, - виставлено спільні пости спостереження поліції і СБУ на основних транспортних магістралях і автомобільних дорогах, які ведуть до міста.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На сьогодні в Малиновському райсуді розглядаються епізоди виробництва про масові заворушення, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро утримуються під вартою (зокрема двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.