Стало відомо, хто відкриватиме перший півфінал Євробачення

Організатори пісенного конкурсу Євробачення вирішили влаштувати глядачам сюрприз і віддати право відкриття першого півфіналу 9 травня не переможниці минулого року Джамалі, а мультиартистові Монатіку, який працює в жанрі pop, new disco, indie pop, synthpop. Про це повідомила прес-служба конкурсу.

Читайте такожЄвробачення-2017: усі учасники першого півфіналу (відео)

Спеціально для відкриття Євробачення трек "Кружит" співак виконає англійською мовою.

"MONATIK за останні роки здійснив справжній прорив в українській музичній індустрії, саме тому організатори доручили йому таку урочисту місію відкривати пісенний конкурс Євробачення-2017 у Києві", - повідомили у прес-службі конкурсу.

Як стало відомо, англійську версію хіта написав український автор Євген Матюшенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що переможниці міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2016 Джамалі заборонили виходити на червону доріжку Євробачення.

Як відомо, раніше у Києві відбулась урочиста церемонія відкриття Євробачення-2017. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Головною ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр.