Джамала: я дуже хочу виступати в Криму, але не можу навіть просто поїхати туди

Українська співачка, переможниця "Євробачення-2016" Джамала хотіла би виступити з концертами в Криму, однак не має можливості навіть відвідати рідних на анексованому Росією півострові.

Про це вона заявила у середу, 10 травня, на прес-конференції в Києві, передає DW.com.

"Я дуже хочу виступати в Криму, але, на жаль, зараз я не можу навіть просто поїхати туди і побачити свого дідуся, який дуже хворий. А про виступ я вже мовчу", - зазначила Джамала.

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Водночас вона не захотіла коментувати виступи в Криму російської співачки Юлії Самойлової, яка не може взяти участь у "Євробаченні" в Києві через заборону в'їзду Службою безпеки України. "З приводу того, хто там дає концерти, - мені все одно. Мені головне, щоб у нас, у нашій країні були мир і спокій", - пояснила Джамала.

Стосовно ситуації, яка склалася навколо відсутності співачки на червоній доріжці під час відкриття конкурсу, то, за словами Джамали, ця церемонія їй сподобалася минулого року в Стокгольмі, коли учасників на доріжці вітав переможець "Євробачення-2015" Монс Зелмерлев. Вона вважала, що це було б доречно і у Києві. Утім, як уточнив продюсер співачки Ігор Тарнопольський, регламент Європейської мовної спілки (EBU) передбачає присутність під час церемонії відкриття ведучого та учасників цьогорічного конкурсу, а тому команда співачки у цій темі "поставила крапку".