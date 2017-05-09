Супервайзер Євробачення-2017 пояснив відсутність Джамали на червоній доріжці

Після публікації продюсером та піар-директором Джамали тексту із описаними недоліками церемонії відкриття "Євробачення-2017" у Мережі розпочалася жвава дискусія. Основним її обговоренням є фраза про заборону Джамалі йти найдовшим червоним хідником конкурсу.

Супервайзер "Євробачення-2017" Сергій Проскурня у розмові із ТСН.ua розставив крапки над "і" у цьому питанні.

Важливо розпочати з того, що регламент церемонії червоної доріжки затверджує Європейська мовна спілка, як організатор конкурсу.

За словами Сергія, сценарій цього процесу створювався згідно із канонами EBU. Вони полягають у тому, аби червоним хідником йшли лише делегації країн-учасниць і ведучі.

"Питання: чому на цій доріжці не було Селін Діон, Тото Кутуньйо. Вони теж могли претендувати на це, як зірки минулих років? Чому там не було Саші Рибака, чому не було Кончіти? Ці питання - риторичні. Чому Джамала мусила там бути? Я знаю, хто йому (продюсеру Джамали, прим.ред.) обіцяв гелікоптер, але ця людина жодного стосунка до дирекції та креативної групи "Євробачення" не має. Я оголосив, що ми маємо закрите небо і у зв'язку із цим мені по сценарію скоротили всі сцени із монгольф'єрами. Тоді ми придумали ці кулі, які несли прапори. І ми вже маємо десять фідбеків, куди вони приземлилися", - зазначає супервайзер.

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Сергій також пригадав ситуацію із гонораром за виступ Джамали у пісенному конкурсі, котрий обговорювався у Мережі. Проскурня пояснював, чим обґрунтована сума у практично мільйон гривень.

"По факту: рух делегацій і їх послідовність (на червоній доріжці) затверджу EBU. Ми зробили свою пропозицію, і вона була базована на традиції "Євробачення": тільки учасники конкурсу та ведучі ідуть по доріжці. Моя пропозиція була, що ми йдемо в послідовності абетки країн. Ми наслідували цьому навіть в тих моментах, коли не могли відтягнути представницю Албанії від кореспондентів, і вона затримала весь процес на півгодини. Усі делегації ввічливо чекали, поки вона поїхала, відрізала стрічку і прапор Албанії полетів. Це був абсолютний принцип.

За годину до початку червоної доріжки я одержав офіційне повідомлення від ЕВU (Європейської мовної спілки) про те, що доріжкою також будуть іти Крістер Бйоркман (продюсер конкурсної частини "Євробачення-2017") і Ола Мельциг (директор з виробництва "Євробачення-2017") як люди, які відповідають за конкурс та технічну частину", - розповідає Сергій.

Креативний директор подій "Євробачення-2017" підкреслив, що продюсер Джамали Ігор Тарнопольський знав, хто затверджує сценарій церемонії відкриття конкурсу та регламент доріжки.

"Я з ним говорив лише про церемонію відкриття, ніколи між нами не було теми червоної доріжки. І не могло бути, тому що я ще з 17-го грудня, коли почав реально здійснювати свою роботу, знав, що є канон, який ми не можемо порушити", - зазначив Сергій.

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Твердження про те, що у Стокгольмі на червоному хіднику гостей зустрічав переможець "Євробачення-2015" Монс Зелмерлев Сергій прокоментував так: "Чому це питання до мене? Якби мені EBU сказав, що у нас канон: переможець минулого року зустрічає на червоній доріжці. Хіба я був би проти? Це смішно навіть говорити. Я люблю Джамалу, ходжу на всі її концерти та купую квитки, жодного разу мене ніхто не запросив", - підсумував Сергій Проскурня.

До слова, переможниці "Євробачення-2004" Руслани на червоному хіднику не було. Зірка також не співала у КВЦ "Парковий", хоча у тексті від продюсера Джамали зазначено "…відправився всередину слухати виступ Олега Скрипки та Руслани в супроводі оркестра народних інструментів".

Повідомляв УНІАН, раніше PR-директор Джамали Денис Козловський повідомив, що переможниці міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016» Джамалі заборонили виходити на червону доріжку «Євробачення».