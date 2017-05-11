O. Torvald провели репетицію на сцені Євробачення-2017 (фото, відео)
18:03, 11 травня 2017Суспільство
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У фіналі, 13 травня, виконавці виступлять на конкурсі з піснею Time.
Рок-гурт O. Torvald, який представляє Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2017, провів репетицію в столичному МВЦ. У фіналі, 13 травня, виконавці виступлять на сцені з піснею Time.
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Як повідомлялося, Женя Галич розповів, з яким меседжем музиканти йдуть на конкурс.
Завойовувати аудиторію конкурсу, за словами лідера O.Torvald, вони будуть своєю чесністю. "Наша тактика - робити тільки те, що підказують нам наші серця. І ми пам'ятаємо наш девіз:" Вірю - значить можу! "- зазначив співак.
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