Представник України розповів про тактику O.Torvald на Євробаченні-2017

Лідер групи O. Torvald Євген Галич, яка представить Україну на Євробаченні-2017, розповів, з яким меседжем музиканти йдуть на конкурс.

Так, наприклад, Джамала говорила, що вона перемогла на Євробаченні завдяки тому, що щиро розповіла свою особисту історію, передає 112 Україна.

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"Ми хочемо повернути людству спілкування! Щоб люди перестали витрачати час на гаджети та інші продукти сучасних технологій", - зазначив Галич головний меседж їхнього виступу на Євробаченні.

А ось завойовувати аудиторію конкурсу, за словами лідера O. Torvald, вони будуть своєю чесністю. "Наша тактика - робити тільки те, що підказують нам наші серця. І ми пам'ятаємо наш девіз: "Вірю – значить можу!" - зазначив співак.

Як відомо, 62-й конкурс Євробачення пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з понад 40 країн. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.