Датські сльози та підтримка України від хорвата: нові фіналісти Євробачення поспілкувались із пресою

Після другого півфіналу "Євробачення-2017" його переможці поспілкувалися із журналістами на прес-конференції вже у новому статусі.

Як повідомляє ТСН, прес-конференція фіналістів сьогодні ознаменувалася сльозами співачки із Данії (Ані) та щирою підтримкою України від хорвата (Жака Худека).

Як і під час першої конференції, усі переможці етапу щиро дякували за голоси та підтримку. Приміром, Крістіан Костов із Болгарії розповів, що його наставник із російського "Голосу" Діма Білан вже привітав його.

До слова, наймолодший учасник музичної першості виступав в окупованому Криму.

Самобутні білоруси із Naviband подякували рідній мові за путівку до фіналу. Сьогодні на "Євробаченні" вперше за усі його роки прозвучала білоруська мова, яку ЮНЕСКО визнало "вразливою".

"Мова прекрасна, бо допомогла нам потрапити у фінал", - зазначила солістка гурту Ксенія Жук.

Представник Хорватії Жак Худек висловив свою підтримку Україні у непростий час війни.

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"Я хочу сказати велике дякую. Пісня про те, що мрії збуваються. Старайтеся зробити усе якнайкраще. Ризикуйте. Ми ризикнули. Я був дуже гордий співати цю пісню саме тут, в Україні, Києві, у цей час, що є не надто добрим для України. Хорватія була у жахливій війні 25 років тому, коли мені було 10, тож я відчував ці емоції. Я вважаю, Україна зробила це!", - підкреслив артист.

IMRI з Ізраїлю подякував за бурхливу підтримку своєї команди та прихильників. Кожна репліка артиста супроводжувалася бурхливими оваціями.

"Ми дуже раді. Наша пісня про те, що усі ми робимо зараз – ловимо момент. Тепер ми будемо розважатися", - зізналися конкурсанти з Норвегії – гурт Joakim With Steen.

Останнім до числа фіналістів зарахували австрійця. Хлопець не приховував свого хвилювання від очікування.

"Це дуже нервово, проходити останнім. Коли ми почули Австрія, я не очікував. Я дуже радий, сподіваюся основне повідомлення моєї пісні зрозуміли. Це - неймовірний досвід. Учасники, які не пройшли, також мають собою пишатися", - підкреслив Натан Трент.

Білоруси із Naviband зауважили: їхня країна готова прийняти "Євробачення-2018".

"Це - складне питання, але ми постараємося. Ми просто розважаємося на сцені. Побачимося в Мінську", - сказав соліст, Артем Лук'яненко.

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Співчутливий Жак Худек сподівається у фіналі на високі оцінки та не забуває про учасників, котрі далі не пройшли.

"Я молюся, що я отримаю 12 балів. Мені шкода за всіх, хто не пройшов у фінал. І цей хорватський прапор – у підтримку усіх вас", - додає він.

А ось на думку норвежців, "Євробачення-2017" буде дуже холодним, оскільки у його вирішальному етапі "усі північні країни дуже сильні"

"Зима наближається", - зазначив соліст JOWST.

Журналіст підкреслив, що представник Угорщини Йосі Папая постійно посміхається. У відповідь на це колоритний артист ствердив:

"Сподіваюся, що посміхатимусь так довго, як зможу. Дуже важко зараз зрозуміти, що Бог хотів зі мною зробити, але я почуваюся дуже щасливим".

Конкурсанти з Румунії Ілінка та Алекс Флореа йодлем проспівали про те, як почуваються у фіналі. Саме ця вокальна техніка була лейтмотивом їхньої пісні Yodel It.

Аня з Данії стала чи не найбільш емоційною фіналісткою. Дівчина щиро розплакалася під час прес-конференції та не припиняла усім дякувати.

"Для мене принести "Євробачення" в Данію дуже хвилююче. У мене є шанс довести собі, що я змогла. Почуваюся настільки щасливою представити свою щасливу країну", - повторювала артистка.

Красунчик IMRI з Ізраїлю вже не вперше підкорює сцену конкурсу. Для нього участь у музичній першості значить радість.

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"Євробачення" - це музика, я приїхав співати. Щоб зробити дуже гарну європейську вечірку, щоб всі забули про проблеми. Мій перший виступ із Golden boy на "Євробаченні" був для мене найбільш хвилюючим. Нині я довів, що можу бути тут в фіналі. Дуже щасливий, що зробив це", - підсумував хлопець.

Представниця Данії дуже цікавила пресу. Сама дівчина розмірковувала над тим, що є відкритою до усього світу.

"Я думаю, я – відкрита книга. Думаю, що і світ має таким бути. Сьогодні я зрозуміла, що моя пісня для усіх, хто вірив у мене. Я відчувала себе такою щасливою", - не стримуючи сліз казала вона.

Колоритний представник Угорщини підкреслив, що основним інструментом його боротьби у конкурсі є саме пісня.

"Це - постійна боротьба, але для мене насправді є такий момент: я не хотів би з кимось боротись. Для мене важливо нікого не образити. Думаю, це не особиста боротьба, це - пісні", - підсумував Йосі Папая.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 11 на 12 травня стали відомі усі фіналісти Євробачення-2017.