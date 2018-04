Стали відомі усі фіналісти Євробачення-2017 (фоторепортаж)

За результатами другого півфіналу, стали відомі усі учасники фіналу Євробачення-2017.

Цього вечора виступали 18 учасників конкурсу, з яких 10 отримали путівку до фіналу, який відбудеться 13 травня на сцені міжнародного виставкового центру у Києві.

Після голосування національних журі, глядачів країн-учасниць другого півфіналу, двох країн "Великої п’ятірки" Німеччини та Франції, а також країни-господарки України, до фіналу пройшли наступні конкурсанти: Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія), NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Білорусь), Жак Худек - My Friend (Хорватія), Джосі Папай - Origo (Угорщина), Аня - Where I Am (Данія), IMRI - I Feel Alive (Ізраїль), Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія), JOWST та Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія), O'G3NE - Light And Shadown (Нідерланди), Натан Трент - Running On Air (Австрія).

Як повідомляв УНІАН, за результатами першого півфіналу до фіналу пройшли представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.

У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар «Євробачення».