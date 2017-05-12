Євробачення-2017: букмекери назвали головного претендента на перемогу (рейтинг)

Букмекери продовжують приймати ставки на переможця Євробачення-2017.

Згідно з рейтингом, прогнозують перемогу Італії, яку представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа, передає ЕurovisionWorld.

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Друге місце може зайняти Сальвадор Собрал з Португалії з піснею Amar pelos dois. Третє місце - представник Болгарії Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess.

Варто зазначити, що після другого півфіналу на 6-те місце піднялась Румунія, яку представляють Ілінка та Алекс Флоря з піснею Yodel It!.

Україна, яку представляє О.Torvald, посідає 25 місце у рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.