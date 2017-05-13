Сутички 9 травня у Дніпрі: координатора тітушок взяли під варту

Сьогодні Жовтневий районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою координатору діяльності «тітушок» під час акцій 9 травня у місті. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

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Сьогодні цьому чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні масових заворушень та хуліганських діях - за ч.1 ст.294, ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що цей чоловік мав численні приводи до органів поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області.

За результатами розслідування сутичок 9 травня станом на 12 травня підозри у скоєнні злочинів було оголошено 5 особам, чотирьом з яких було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще трьом особам повідомлено про підозру у сутичках під час масових заходів 9 травня заочно. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.