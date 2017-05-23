Справа Шеремета: у поліції підтвердили, що після СБУ зникали записи з камер спостереження

Начальник ГУ МВС України в Київській області, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян підтвердив, що після вилучення працівниками СБУ камер спостереження в районі вбивства журналіста Павла Шеремета, на окремих із них повністю зникав запис. Про це він сказав в ефірі передачі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Князєв розповів, що після вбивства СБУ відмовилися очолити розслідування.

"Офіційно сказали: "Ні, нехай – поліція", - додав Троян.

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На прохання прокоментувати інформацію про те, що після вбивства СБУшники вилучили ряд відеокамер з будинків в окрузі, а коли повернули – дані на них були стерті, Троян відповів: "Випадки, коли ми приходили, а відео не було, дійсно мали місце".

Він додав, що про причини цього треба запитати у СБУ.

"Коли ми працюємо у справі Шеремета, виникає купа версій, важко зачепитися, зрозуміти куди копати. Команда, на кшталт, і велика, але коли такий обсяг роботи, здається дуже маленькою. І синергія з СБУ неминуча ... Тому я і кажу: СБУ від самого початку повинна була очолити цю справу", - підкреслив Троян.

Як повідомляв УНІАН, голова Нацполіції визнав, що в розслідуванні вбивства Шеремета могли бути помилки.