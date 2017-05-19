Глава Нацполіції визнав, що в розслідуванні вбивства Шеремета могли бути помилки

12:03, 19 травня 2017
Політика
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Князєв не виключив, що в ході слідства могли бути допущені серйозні помилки – враховуючи, що злочин досі не розкрито.

Розслідування вбивства Шеремета не вийшло на фінішну пряму / фото facebook.com/akomarofff

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що розслідування вбивства Павла Шеремета не вийшло на фінішну пряму. Про це він сказав в інтерв'ю "Фокусу".

Князєв не виключив, що в ході слідства могли бути допущені серйозні помилки – враховуючи, що злочин досі не розкрито.

"З 10 листопада минулого року я несу відповідальність за цю справу, але не хочу спекулювати на ній, тому що люди від мене як керівника чекають позитивного меседжа. Прошу вибачення, але слідство поки не вийшло на фінішну пряму", - заявив Князєв.

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Нагадаємо, що Служба безпеки України готова надати будь-яке сприяння у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета та відкрита до діалогу з громадськістю. Про це йдеться в заяві прес-служби відомства.

У СБУ зазначають, що розслідуванням злочину за підслідністю займаються слідчі Національної поліції України.

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Теги: #Нацполіція#вбивство Павла Шеремета#розслідування вбивства Павла Шеремета